В декабре 2019 года Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект об анбандлинге «Нафтогаза». Этим проектом закона освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость операция по передаче газотранспортной системы Украины к новому оператору газотранспортной системы.
Бизяев же напомнил, что на цену газа влияет налоговая нагрузка и рынок, а на Украине большая часть газа — импортная. Таким образом, по его мнению, разделение стоимости газа на две составляющие в соответствии с правилами анбандлинга может привести к тому, что даже если само топливо в 2020 году для конечных потребителей подешевеет, то доставка станет дороже.
То есть цена не будет снижена существенно.
«У нас как хитро сделали: есть цена на газ, и есть стоимость доставки газа. Я не исключаю, что может получиться так: цену на сам газ снизят, но цену на остальные затраты по его доставке увеличат, и мы получим в результате снижение цены», — сказал аналитик.
Тем временем, по данным председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, украинцы всего за месяц увеличили задолженность по коммунальным услугам почти на 338 миллионов долларов.