Анбандлинг (разделение) НАК «Нафтогаз Украины» и разделение стоимости газа на две составляющие может привести к тому, что, даже если газ подешевеет в 2020 году, стоимость его доставки на Украину и конечному потребителю возрастет. Об этом политический эксперт Руслан Бизяев сказал в комментарии «Голос.UA» 13 января

Украинцы за месяц увеличили долг за коммуналку на $338 млн - Медведчук © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Бизяев же напомнил, что на цену газа влияет налоговая нагрузка и рынок, а на Украине большая часть газа — импортная. Таким образом, по его мнению, разделение стоимости газа на две составляющие в соответствии с правилами анбандлинга может привести к тому, что даже если само топливо в 2020 году для конечных потребителей подешевеет, то доставка станет дороже.

То есть цена не будет снижена существенно.

«У нас как хитро сделали: есть цена на газ, и есть стоимость доставки газа. Я не исключаю, что может получиться так: цену на сам газ снизят, но цену на остальные затраты по его доставке увеличат, и мы получим в результате снижение цены», — сказал аналитик.

Тем временем, по данным председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, украинцы всего за месяц увеличили задолженность по коммунальным услугам почти на 338 миллионов долларов.