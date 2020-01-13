Проект этого закона Рада приняла еще 19 декабря прошлого года. За проголосовал 261 народный депутат.
«В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосования парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в сообщении.
Закон вступит в силу на следующий день после его публикации.
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