Президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом, который предусматривает ответственность для народных депутатов, которые голосуют за своих коллег в Верховной Раде. Об этом 13 января сообщил Офис президента

Проект этого закона Рада приняла еще 19 декабря прошлого года. За проголосовал 261 народный депутат. «В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосования парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в сообщении. Ноу-хау от украинских депутатов: кнопкодавить можно даже ногой — видео © Facebook, Верховна Рада України | Перейти в фотобанк Ранее Активисты общественного движения «Чесно» рассказали, на какие ухищрения идут народные избранники, чтобы скрыть кнопкодавство.