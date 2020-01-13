Трамп заявил, что ему все равно, сядет ли Иран за стол переговоров с Вашингтоном
Трамп заявил, что ему все равно, сядет ли Иран за стол переговоров с Вашингтоном
© РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк
Сообщается, что в сегодняшнем заявлении Рухани дал указание соответствующим организациям выполнить резолюцию, которая была принята во время открытого заседания парламента во вторник.

В сообщении отмечается, что законодатели единодушно проголосовали за экстренное предложение о назначении американских войск террористами в ответ на недавнюю попытку Вашингтона убить иранского генерала Кассема Сулеймани.

Напомним, операция по устранению Сулеймани была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

 