Сообщается, что в сегодняшнем заявлении Рухани дал указание соответствующим организациям выполнить резолюцию, которая была принята во время открытого заседания парламента во вторник.
В сообщении отмечается, что законодатели единодушно проголосовали за экстренное предложение о назначении американских войск террористами в ответ на недавнюю попытку Вашингтона убить иранского генерала Кассема Сулеймани.
Напомним, операция по устранению Сулеймани была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.