«В Балканских странах и Южной Европе, например, Италии, которая достроит ветку газопровода через Адриатику, — объемы потребления газа будут увеличиваться», — сообщил политолог.
Увеличение потребления голубого топлива, продолжил он, произойдет за счет экологических движений, которые выступают за вывод из эксплуатации атомных станций, как, например, в Германии. Там закрытие АЭС происходит планово.
«Соответственно Германия станет потреблять больше газа. И этот процесс будет длиться приблизительно еще лет десять, во время которого страна будет закрывать атомные станции и переходить на чистые источники энергии», — подчеркнул аналитик.
При этом возобновляемая энергетика — «зеленая», полученная из постоянных процессов в окружающей среде, — не в состоянии покрыть растущие потребности в электроэнергии в Южной Европе и на Балканах.