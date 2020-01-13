О перспективах энергетического потребления в Европе в ходе пресс-конференции, прошедшей на днях в Киеве, сообщил эксперт по международным вопросам «Украинского института анализа и менеджмента политики» Владимир Воля

Увеличение потребления голубого топлива, продолжил он, произойдет за счет экологических движений, которые выступают за вывод из эксплуатации атомных станций, как, например, в Германии. Там закрытие АЭС происходит планово.

«Соответственно Германия станет потреблять больше газа. И этот процесс будет длиться приблизительно еще лет десять, во время которого страна будет закрывать атомные станции и переходить на чистые источники энергии», — подчеркнул аналитик.

При этом возобновляемая энергетика — «зеленая», полученная из постоянных процессов в окружающей среде, — не в состоянии покрыть растущие потребности в электроэнергии в Южной Европе и на Балканах.