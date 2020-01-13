Турция сможет диверсифицировать маршруты импорта газа и получит достаточно большую скидку на газ от Российской Федерации по итогам прямых переговоров между президентами России и Турции.
«Украина потеряет 15 млрд кубометров транзита газа после постройки сухопутных частей «Турецкого потока». Сейчас Болгария по турецкому маршруту, насколько мне известно, получает максимум немногим меньше 3 млрд кубометров. Именно южные газопроводы (построенные Россией и ее партнерами — ред.) являются альтернативами украинскому транзиту», — прогнозирует аналитик.
В Стамбуле 8 январе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край РФ с Турцией, а в перспективе — со странами Южной Европы.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что поставки российского газа по «Турецкому потоку» «будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы».
По договоренностям между Украиной, Европейским Союзом и Россией от 30 декабря 2019 года минимальные гарантированные объемы прокачки газа через украинскую территорию в первый год составят 65 млрд куб.м. газа, а затем — по 40 млрд куб.м. в течение следующих четырех лет.