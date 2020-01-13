Выгоду от обходящего украинскую газотранспортную систему «Турецкого потока» получат Болгария и Сербия, поскольку они, как и Турция, станут получать энергоресурс быстрее и дешевле. Об этом 13 января на пресс-конференции заявил директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев

Турция сможет диверсифицировать маршруты импорта газа и получит достаточно большую скидку на газ от Российской Федерации по итогам прямых переговоров между президентами России и Турции.

«Украина потеряет 15 млрд кубометров транзита газа после постройки сухопутных частей «Турецкого потока». Сейчас Болгария по турецкому маршруту, насколько мне известно, получает максимум немногим меньше 3 млрд кубометров. Именно южные газопроводы (построенные Россией и ее партнерами — ред.) являются альтернативами украинскому транзиту», — прогнозирует аналитик.

Упущенные возможности: что теряет Украина в «Турецком потоке» © turkstream.info | turkstream.info | Перейти в фотобанк Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край РФ с Турцией, а в перспективе — со странами Южной Европы.

Российский лидер Владимир Путин сказал, что поставки российского газа по «Турецкому потоку» «будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы».

По договоренностям между Украиной, Европейским Союзом и Россией от 30 декабря 2019 года минимальные гарантированные объемы прокачки газа через украинскую территорию в первый год составят 65 млрд куб.м. газа, а затем — по 40 млрд куб.м. в течение следующих четырех лет.