Британская газета Daily Mail 13 января назвала Крым частью России, вызвав негативную реакцию украинского посольства в Лондоне. Об этом 13 января сообщает «Главред»

Путин в Ялте. Намечен новый этап развития Крыма © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия», — была подписана одна из них.

Украинских дипломатов представление британских журналистов о политической карте черноморского региона возмутило.

«Весь мир знает, что Крым — это Украина. Жаль, что Daily Mail сих пор — нет. Пожалуйста, сделайте необходимые исправления, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей», — говорится в сообщении посольств в Twitter.

Упоминание о принадлежности Крыма из газетной статьи на сайте издания вскоре исчезло.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.

Несмотря на это, Украина до сих пор заявляет свои права на полуостров. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.