Публикация в газете содержала фотографии лунных затмений в разных уголках планеты.
«Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия», — была подписана одна из них.
Украинских дипломатов представление британских журналистов о политической карте черноморского региона возмутило.
«Весь мир знает, что Крым — это Украина. Жаль, что Daily Mail сих пор — нет. Пожалуйста, сделайте необходимые исправления, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей», — говорится в сообщении посольств в Twitter.
Упоминание о принадлежности Крыма из газетной статьи на сайте издания вскоре исчезло.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.
Несмотря на это, Украина до сих пор заявляет свои права на полуостров. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.