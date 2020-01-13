Компания SCM Financial Overseas Limited (СКМ) Рината Ахметова выплатила более 700 млн долларов компании Raga Establishment Ltd, которая по данным СМИ, принадлежит предпринимателю Дмитрию Фирташу, в рамках дела «Укртелекома». Об этом в понедельник, 13 декабря, со ссылкой на свои источники в компании пишет «Экономическая правда»

Фирташ заявил, что не финансировал поиски компромата на Байдена — The New York Times © из личного архива Дмитрия Фирташа данным собеседника издания, выплата указанных средств была осуществлена в конце 2019 года.

О том, что компании Raga Establishment Limited и СКМ официально и окончательно урегулировали между собой спор о продаже «Укртелекома» в 2013 году на 760 млн долларов стало известно 1 октября.

В пресс-службе последней на запрос изданию информацию о выплате компании не опровергли, однако отказались предоставить какие-либо детали.

Как отмечается, в рамках мирового соглашения прекращены все судебные и другие процессы между Raga и СКМ, а также их аффилированными лицами.

«Информация о существенных условиях мирового соглашения, по решению обеих сторон, не подлежит обнародованию», — добавили в пресс-службе.

Суд Лондона в июне 2017 обязал СКМ доплатить 760 млн долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd за «Укртелеком». Также стало известно, что окружной суд Никосии (Кипр) заморозил активы Ахметова на 820 млн по иску компании. Компания заявляет, что в 2013 году продала «Укртелеком» Ахметову за 860 млн, но получила из этой суммы только 100 млн.