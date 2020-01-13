Пикетчики заявили, что только за последние 15 лет в украинских Карпатах сплошными рубками было уничтожено около 130 тысяч га леса, что составляет почти 8% лесной площади этого региона.
Пикетирующие принесли топоры и бензопилы и показательно пилили и рубили дрова под окнами Гослесагентства, требуя остановить «лесоцид в Карпатах и наказать лесников-бандитов, избивающих защитников леса».
В ноябре 2019 года на Украине вступил в силу закон о запрете сплошной вырубки леса на склонах Карпат. Однако внесенные поправки не только нивелировали действие закона, но даже расширили возможности для вырубки лесов.
Так, в законе было изменено само определение «сплошная рубка», которая отныне не считается сплошной, если растянуть ее во времени на несколько лет. Кроме того, в документе появилось разрешение на сплошные рубки в высокогорных лесах (выше 1100 метров над уровнем моря), если их уже повредили.