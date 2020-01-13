В понедельник, 13 января, под стенами Государственного агентства лесных ресурсов Украины прошел митинг с требованием прекратить вырубку лесов в Карпатах. Об этом сообщил корреспондент «Букв»

Разрешающий запрет. Как поправки "Слуг народа" нивелируют закон о вырубке карпатских лесов © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк заявили, что только за последние 15 лет в украинских Карпатах сплошными рубками было уничтожено около 130 тысяч га леса, что составляет почти 8% лесной площади этого региона.

Пикетирующие принесли топоры и бензопилы и показательно пилили и рубили дрова под окнами Гослесагентства, требуя остановить «лесоцид в Карпатах и наказать лесников-бандитов, избивающих защитников леса».

В ноябре 2019 года на Украине вступил в силу закон о запрете сплошной вырубки леса на склонах Карпат. Однако внесенные поправки не только нивелировали действие закона, но даже расширили возможности для вырубки лесов.

Так, в законе было изменено само определение «сплошная рубка», которая отныне не считается сплошной, если растянуть ее во времени на несколько лет. Кроме того, в документе появилось разрешение на сплошные рубки в высокогорных лесах (выше 1100 метров над уровнем моря), если их уже повредили.