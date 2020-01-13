«То, что Ближний Восток, и в том числе иранская проблема, сейчас является самым опасным вызовом для мировой политики, становится все яснее и яснее. Эта тема не уходит с повестки дня, и ее можно будет решить только общими усилиями всех главных акторов международной политики», — сказал эксперт.
Он полагает, что нынешнее противостояние между Ираном и США — временное, так как в обеих странах действия властей сталкиваются с серьезной критикой.
В Иране протестуют студенты, недовольные политикой мулл, а в Штатах президенту Дональду Трампу оппонирует Демократическая партия, рассказал Рар. Это должно вынудить руководство Ирана и США как можно скорее разрешить конфликт, уверен эксперт.