По его словам, полиция вышла на подозреваемых после убийства Миленького в январе 2019 года.
«Анализируя предыдущие преступления, мы пришли к выводу, что эти лица обоснованно подозреваются в убийстве Зможного в селе Крушынка Васильковского района», — заявил Небитов.
Он добавил, что тогда подозреваемые оказались на свободе, но у них были отобраны образцы ДНК, которые и помогли доказать их причастность к убийству Окуевой.
В октябре 2017 года на железнодорожном переезде около поселка Глеваха под Киевом неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Женщина погибла на месте.