Банда, совершившая убийство Амины Окуевой, причастна к убийству директора Caparol Павла Зможного и начальника отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает РБК-Украина в понедельник, 13 января

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«Анализируя предыдущие преступления, мы пришли к выводу, что эти лица обоснованно подозреваются в убийстве Зможного в селе Крушынка Васильковского района», — заявил Небитов.

Он добавил, что тогда подозреваемые оказались на свободе, но у них были отобраны образцы ДНК, которые и помогли доказать их причастность к убийству Окуевой.

В октябре 2017 года на железнодорожном переезде около поселка Глеваха под Киевом неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Женщина погибла на месте.