Эксперт напомнил, что пока Тегеран не признался в том, что сбил самолет «Международных авиалиний Украины», США, Великобритания и ряд других западных стран очень активно разгоняли в СМИ информацию о том, что Иран — это «государство-террорист».
«Очевидно было то, что Украину просто хотели втянуть в этот конфликт на одной из сторон. Но Владимир Зеленский, несмотря на заявления даже премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других высокопоставленных лиц, не стал однозначно делать каких-то выводов, пока не прозвучало признание с иранской стороны. Он сослался на то, что необходимо объективное расследование, представить доказательства, но однозначных выводов делать не стал. Для Украины, которая в принципе находится под чрезвычайным давлением и влиянием со стороны США, вот такая позиция — это уже небывалая смелость и небывалый прогресс», — отметил Богатырев.
Согласно заявлению иранской стороны, военные приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани.