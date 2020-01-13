Сдержанная реакция президента Украины Владимира Зеленского на авиакатастрофу говорит о небывалой смелости и прогрессе, учитывая постоянное давление и зависимость от Запада, считает политолог Даниил Богатырев. Об этом он заявил в комментарии изданию Украина.ру

«Там было что-то не так». Эксперты о гибели украинского самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Очевидно было то, что Украину просто хотели втянуть в этот конфликт на одной из сторон. Но Владимир Зеленский, несмотря на заявления даже премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других высокопоставленных лиц, не стал однозначно делать каких-то выводов, пока не прозвучало признание с иранской стороны. Он сослался на то, что необходимо объективное расследование, представить доказательства, но однозначных выводов делать не стал. Для Украины, которая в принципе находится под чрезвычайным давлением и влиянием со стороны США, вот такая позиция — это уже небывалая смелость и небывалый прогресс», — отметил Богатырев.

Согласно заявлению иранской стороны, военные приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани.