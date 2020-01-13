Дипломатическая служба Украины в Тегеране сработала недостаточно четко и оперативно в ситуации, которая сложилась накануне катастрофы украинского Boeing в Иране. Об этом 13 января в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Воля

Хвастовство и набор политических баллов. Воля о заявлении СНБО по катастрофе Boeing в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По словам Владимира Воли, после трагедии нужно поставить вопрос, насколько отвечают занимаемым должностям люди, которые возглавляют украинское посольство в Иране.

«Думаю, что кто-кто, а они должны были в первую очередь предупредить, держать руку на пульсе политических событий в регионе. Какое-никакое предупреждение сделать такого рекомендательного информационного плана: Вот,смотрите, обострение, поэтому мы не рекомендуем там летать», — сказал Воля.

Вместе с тем политолог считает, что украинскую власть незаслуженно критикуют за реакцию на катастрофу Boeing. Вскоре после трагедии в Иран была отправлена группа украинских следователей, с тегеранским властями был налажен контакт. Реакцию официального Киева Владимир Воля назвал прагматичной и спокойной.