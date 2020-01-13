Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.
Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР).
По словам Владимира Воли, после трагедии нужно поставить вопрос, насколько отвечают занимаемым должностям люди, которые возглавляют украинское посольство в Иране.
«Думаю, что кто-кто, а они должны были в первую очередь предупредить, держать руку на пульсе политических событий в регионе. Какое-никакое предупреждение сделать такого рекомендательного информационного плана: Вот,смотрите, обострение, поэтому мы не рекомендуем там летать», — сказал Воля.
Вместе с тем политолог считает, что украинскую власть незаслуженно критикуют за реакцию на катастрофу Boeing. Вскоре после трагедии в Иран была отправлена группа украинских следователей, с тегеранским властями был налажен контакт. Реакцию официального Киева Владимир Воля назвал прагматичной и спокойной.