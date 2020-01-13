Реконструкция Шуховской водонапорной башни может обойтись бюджету Николаева в 9 млн гривен (почти 23 млн руб.), мэр города Александр Сенкевич в ходе аппаратного совещания в мэрии заявил, что денег на это нет. Об этом пишет в понедельник, 13 января, издание «НикВести»

«У нас есть башня Шухова. Недавно я проезжал мимо нее, посмотрел — она вообще в страшном состоянии. Она же проржавеет и упадет на людей. Надо что-то с ней делать», — сказал мэр Николаева.

Как рассказала директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко, проектно-сметная документация башни Шухова разработана с 2017 года и стоимость ее реконструкции составляет 9 миллионов гривен.

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«Не знаю, что такого с ней будут делать. Наверное, демонтировать, перевозить, реконструировать и назад привозить. Ее надо привести в порядок. Хотя бы почистить ее, покрасить, чтоб она не разрушалась активно. Но я не думаю, что мы найдем 9 миллионов в этом году для того, чтобы ее реконструировать», — добавил Сенкевич.

Также он дал поручение своему заместителю по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрию Степанцу провести совместно с директором коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борисом Дуденко, директором департамента экономического развития Татьяной Шуличенко, а также представителями управления культуры и департамента ЖКХ совещание, чтобы изучить проектно-сметную документацию на реконструкцию башни.