На стадионе имени В.С. Бойко, где футбольный клуб «Мариуполь» устраивает домашние игры, собираются проводить матчи Лиги Европы: для этого на нем состоится масштабная реконструкция. Об этом 13 января начальник управления молодежи и спорта Мариуполя Алексей Казанцев сообщил изданию MRPL.CITY

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«Это устаревшее покрытие самого поля, которое должно быть с дренажной системой, подогревом прикорневого слоя, системой автоматического полива. Наиболее важный момент — это входные группы. Сегодня это уже обязательное условие — требование безопасности. Должны стоять электронные турникеты не такие, как у нас, а повышенной защиты. Обновлять стадион нужно обязательно — там уже около 20 лет ничего не менялось», — рассказал Казанцев.

Одной из сложностей при подготовке стадиона, по его словам, также стало отсутствие в городе аэропорта. Дело в том, что по требованию УЕФА от ближайшего аэропорта до стадиона команда должна добраться не более чем за три часа, а прямая дорога из Запорожья не гарантирует выполнения этого условия. Соответственно, по словам Казанцева, нужно построить аэропорт в Мариуполе.

В этом году планируется провести реконструкцию самого поля, а также подготовить проект всего стадиона в целом. Исходя из проекта решений исполнительного комитета, опубликованного на сайте, на стадионе установят натуральный рулонный газон, рекламные щиты, заменят ворота и обновят закладные для них, установят автоматическую систему полива, подземную систему электроподогрева, а также заменят дренажную систему и лотки для сбора воды на внешней части игровой зоны.

По оценкам начальника управления молодежи и спорта, на все это потребуется не менее 200 миллионов гривен (509,9 млн рублей).