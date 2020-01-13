Задержанный по подозрению в организации убийства Амины Окуевой пока не признает свою вину. Об этом заявил в понедельник, 13 января, начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Чеченобандеровка»: Кто такая Амина Окуева © скриншот dosie.su Игорь Клименко заявил, что правоохранители задержали «группу киллеров», в том числе вероятного организатора убийства Окуевой.

«На данный момент информации о том, что он признает свою вину нет», — заявил.

По его словам, полицейские в настоящее время сообщают задержанному о подозрении в убийстве Окуевой. Небитов сказал, что задержанный является уроженцев Дагестана, но длительное время проживает на Украине, имеет украинское гражданство.

Вечером 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде около поселка Глеваха под Киевом неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и его супруга Окуева. Женщина погибла на месте.

Осмаева в 2012 году обвиняли в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина, возглавлявшего тогда правительство России, и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.