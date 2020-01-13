Он рассказал, что на днях получил письмо от Института национальной памяти с жестким требованием снести Легендарную тачанку, якобы символизирующую «коммунистический тоталитарный режим».
«Уверен на 100%, большинство каховчан восстанут против сноса Тачанки. Как городской голова, также буду бороться за ее сохранение до последнего», — написал Дяченко.
Градоначальник уточнил, что снос монумента — требование нового руководителя Института нацпамяти, назначенного действующим президентом Владимиром Зеленским.
В опубликованном им письме говорится, что представителям местных властей за невыполнение данного требования грозит до пяти лет ограничения свободы и конфискация имущества.