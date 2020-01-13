В Каховке возможны массовые протесты против сноса памятника Легендарной тачанке, сообщил мэр города Андрей Дяченко на своей странице в Facebook

Он рассказал, что на днях получил письмо от Института национальной памяти с жестким требованием снести Легендарную тачанку, якобы символизирующую «коммунистический тоталитарный режим».

«Уверен на 100%, большинство каховчан восстанут против сноса Тачанки. Как городской голова, также буду бороться за ее сохранение до последнего», — написал Дяченко.

Зеленский и все-все-все. Главные цитаты 2019 года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским.

В опубликованном им письме говорится, что представителям местных властей за невыполнение данного требования грозит до пяти лет ограничения свободы и конфискация имущества.