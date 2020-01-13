Житель Одессы собрал крупнейшую на юге Украины коллекцию пауков-птицеедов – в квартире у мужчины живет тысяча членистоногих. Об этом в понедельник, 13 января, сообщило издание «Обозреватель»

Одессит Сергей Кудряшов увлекся пауками-птицеедами около 10 лет назад. В настоящее время его коллекция насчитывает 65 видов и около тысячи особей. Половина из них не ядовиты, а те, что имеют яд, не проявляют агрессии к людям.

«Пауки сами по себе непредсказуемые, у них все на уровне инстинктов. Если человек находится рядом, контактирует, кормит, то они привыкают. Приручить их нельзя, дрессировать нельзя, но к человеку они привыкают и перестают ощущать опасность», — рассказал Кудряшов.

Забрался в спальню. Самый ядовитый в мире паук покусал жителей Запорожья © Фото из соцсетей

Один из самых редких пауков в коллекции одессита — пецилотерия металлика, в природе он находится на грани вымирания.