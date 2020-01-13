Отмечается, что это будет уже девятый чемпионат, он состоится 9 мая в Румынии. Побороться за призовые места и отпраздновать 125-ю годовщину запуска трамвайной сети в городе Орадя прибудут водители 25 команд со всей Европы. Традиционно на каждом таком чемпионате пары водителей представляют свои страны с обязательным условием соблюдения гендерного равенства.
Украину в этом году представят Елена Кравец и Василий Галлов.
«Впервые в истории Украины генерального директора Дмитрия Левченко и команду транспортной компании "Киевпасстранс" официально пригласили к участию в European Tramdriver Championship 2020», — говорится на сайте организации.
Ранее в Киеве одобрили привлечение 120 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития для нужд столичного рельсового транспорта. При этом местные СМИ регулярно сообщают об авариях на городских транспортных средствах. Так, на улице Хоткевича в Киеве у 30-летнего трамвая №33 отказали тормоза. От этого он на скорости начал катиться назад. Люди самостоятельно открыли дверцу и начали на ходу выпрыгивать из вагона.