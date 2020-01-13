Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» готовится к участию в чемпионате Европы по мастерству вождения трамваев. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 13 января

Отмечается, что это будет уже девятый чемпионат, он состоится 9 мая в Румынии. Побороться за призовые места и отпраздновать 125-ю годовщину запуска трамвайной сети в городе Орадя прибудут водители 25 команд со всей Европы. Традиционно на каждом таком чемпионате пары водителей представляют свои страны с обязательным условием соблюдения гендерного равенства.

«От старости решил самоуничтожиться»: в Киеве трамвай врезался в дерево © Украина.ру/Стрингер

«Впервые в истории Украины генерального директора Дмитрия Левченко и команду транспортной компании "Киевпасстранс" официально пригласили к участию в European Tramdriver Championship 2020», — говорится на сайте организации.

Ранее в Киеве одобрили привлечение 120 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития для нужд столичного рельсового транспорта. При этом местные СМИ регулярно сообщают об авариях на городских транспортных средствах. Так, на улице Хоткевича в Киеве у 30-летнего трамвая №33 отказали тормоза. От этого он на скорости начал катиться назад. Люди самостоятельно открыли дверцу и начали на ходу выпрыгивать из вагона.