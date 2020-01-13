На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы», — написал Гончаренко.
По его словам, это решение будет утверждено на комитете по международным делам Рады в понедельник. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.
В ночь с 24 на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет делегации России вернуться к работе. После принятия резолюции, которая вернула полномочия российской делегации, представители Украины заявили, что покидают Парламентскую ассамблею Совета Европы.