Украина намерена вернуться в ПАСЕ и готовит соответствующие документы. Об этом 13 января сообщил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале

На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы», — написал Гончаренко. «Любовь-морковь»: в сети появилось фото целующейся с девушкой главы делегации Украины в ПАСЕ © Telegram, Игорь Мосийчук

По его словам, это решение будет утверждено на комитете по международным делам Рады в понедельник. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

В ночь с 24 на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволяет делегации России вернуться к работе. После принятия резолюции, которая вернула полномочия российской делегации, представители Украины заявили, что покидают Парламентскую ассамблею Совета Европы.