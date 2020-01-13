«Клавдия Егоровна жила в Чернигове, умерла сегодня утром. Ей было 82 года. Светлая память и искренние соболезнования семье», — сообщается на сайте.
Также горожанам напоминают, что в 1971 году она была делегатом съезда КПСС, а в 1981 году стала Героем социалистического труда. Также он была награждена другими почетными званиями и орденами.
Томилко проработала ткачихой почти 30 лет, всю жизнь она была передовиком производства.
Ей принадлежал рекорд одновременного обслуживания 30 ткацких станков при установленной норме на пороге до 10 машин.