Пресс-служба Черниговского городского совета в понедельник, 13 января, сообщила о кончине Клавдии Томилко, прославившейся в СССР ткачихе Черниговского камвольно-суконного комбината

«Клавдия Егоровна жила в Чернигове, умерла сегодня утром. Ей было 82 года. Светлая память и искренние соболезнования семье», — сообщается на сайте.

Также горожанам напоминают, что в 1971 году она была делегатом съезда КПСС, а в 1981 году стала Героем социалистического труда. Также он была награждена другими почетными званиями и орденами.

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Ей принадлежал рекорд одновременного обслуживания 30 ткацких станков при установленной норме на пороге до 10 машин.