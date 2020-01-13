Правительство Украины планирует отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют предприниматели. Об этом 13 января сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес на Украине © пресс-служба Президента Украины | пресс-служба Президента Украины | Перейти в фотобанк

В частности, планируют отменить отчеты об использовании и запасах топлива, о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле, использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях, отчет по труду (1-ПВ) и тому подобное.

По его словам, из имеющихся сейчас в Госстате 110 форм отменить готовы 43.