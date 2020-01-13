«Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений», — отметил Дубилет.
В частности, планируют отменить отчеты об использовании и запасах топлива, о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле, использовании информационно-коммуникационных технологий на предприятиях, отчет по труду (1-ПВ) и тому подобное.
По его словам, из имеющихся сейчас в Госстате 110 форм отменить готовы 43.