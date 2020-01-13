Офис генерального прокурора (ОГП) отказался раскрыть информацию об экстрадиции из Германии на Украину бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Об этом сообщает информагентство «Украинские новости» 13 января со ссылкой на официальный ответ ОГП

Непонятный Онищенко и нормандский формат. Как Зеленский может использовать задержание экс-депутата © скриншот с видео Подробности

Онищенко задержали в Германии в ноябре 2019 года, до сих пор он находится там под экстрадиционным арестом.

Украинские следователи утверждают, что Онищенко руководил преступной организацией, которая с января 2013 года по июнь 2016-го незаконно завладела более 1,6 млрд грн благодаря махинациям с природным газом.