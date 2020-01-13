Согласно документу, данные по делу касаются уголовного и уголовно-процессуального законодательства, посему не могут быть предоставлены СМИ. Кроме того, в ОГП сослались на тайну досудебного следствия.
Онищенко задержали в Германии в ноябре 2019 года, до сих пор он находится там под экстрадиционным арестом.
Украинские следователи утверждают, что Онищенко руководил преступной организацией, которая с января 2013 года по июнь 2016-го незаконно завладела более 1,6 млрд грн благодаря махинациям с природным газом.