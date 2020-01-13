Депутат Верховной Рады и экс-глава Меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев считает, что представителям организации необходимо присутствовать на форумах «нормандской четверки». Об этом политик заявил на встрече с «постпредом главы украинского государства в Крыму» Антоном Кориневичем, пишет РИА Новости-Крым в понедельник, 13 января

Джемилев заявил, что на встречах в «нормандском формате» необходимо присутствие представителей «коренного народа», они должны быть на встречах, где будут затрагиваться «вопросы национальной безопасности и восстановления территориальной целостности Украины».

Джемилев решил составить компанию Зеленскому в Турции © Facebook/Петро Порошенко

Руководство Украины не пойдет на поводу у Меджлиса и не станет удовлетворять их политические требования, ответил на это председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе.

«Можно сказать одним словом — ребята засиделись без дела. По старой привычке они требуют своего присутствия везде, чтобы продвигать на различные хлебные места своих представителей и потом с этого получать дивиденды, причем чаще всего не политические, а финансово-экономические. Теперь они решили прощупать почву еще и на Украине, и в международных институциях. Я абсолютно убежден, что это все будет отвергнуто», — сказал Иоффе в комментарии агентству.

*Деятельность организации запрещена в РФ