Джемилев заявил, что на встречах в «нормандском формате» необходимо присутствие представителей «коренного народа», они должны быть на встречах, где будут затрагиваться «вопросы национальной безопасности и восстановления территориальной целостности Украины».
Депутат также обратил внимание на то, что сегодня на международной арене тема Крыма «практически не звучит, но если звучит, то очень слабо» и подверг критике руководство Украины за то, что крымские татары сегодня практически не представлены в органах украинской власти.
Руководство Украины не пойдет на поводу у Меджлиса и не станет удовлетворять их политические требования, ответил на это председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе.
«Можно сказать одним словом — ребята засиделись без дела. По старой привычке они требуют своего присутствия везде, чтобы продвигать на различные хлебные места своих представителей и потом с этого получать дивиденды, причем чаще всего не политические, а финансово-экономические. Теперь они решили прощупать почву еще и на Украине, и в международных институциях. Я абсолютно убежден, что это все будет отвергнуто», — сказал Иоффе в комментарии агентству.
*Деятельность организации запрещена в РФ