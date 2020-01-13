Украинский борец спровоцировал массовую драку на турнире по вольной борьбе в Стамбуле. Об этом в понедельник, 13 января, сообщило издание «Факты»

Драка завязалась во время поединка в категории до 79 кг между украинским борцом Хасаном Закариевым и грузинским спортсменом Зурабом Эрбоцанашвили.

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В ходе драки представитель украинской команды повалил на ковер Эрбоцанашвили, а главный тренер грузинской команды ударил Закариева.

Решением дисциплинарной комиссии оба спортсмена были дисквалифицированы.