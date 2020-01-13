Драка завязалась во время поединка в категории до 79 кг между украинским борцом Хасаном Закариевым и грузинским спортсменом Зурабом Эрбоцанашвили.
Незадолго до конца боя грузинский борец вел в счете 8:5, что, вероятно, разозлило обладателя Кубка Украины. Закариев ударил соперника в лицо, а тот дал ему сдачи. После этого в конфликт вмешались тренеры и борцы обеих команд.
В ходе драки представитель украинской команды повалил на ковер Эрбоцанашвили, а главный тренер грузинской команды ударил Закариева.
Решением дисциплинарной комиссии оба спортсмена были дисквалифицированы.