Драка завязалась во время поединка в категории до 79 кг между украинским борцом Хасаном Закариевым и грузинским спортсменом Зурабом Эрбоцанашвили.

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© Министерство молодежи спорта и туризма ДНР
Незадолго до конца боя грузинский борец вел в счете 8:5, что, вероятно, разозлило обладателя Кубка Украины. Закариев ударил соперника в лицо, а тот дал ему сдачи. После этого в конфликт вмешались тренеры и борцы обеих команд.

В ходе драки представитель украинской команды повалил на ковер Эрбоцанашвили, а главный тренер грузинской команды ударил Закариева.

Решением дисциплинарной комиссии оба спортсмена были дисквалифицированы. 