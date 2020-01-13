Значительную часть территории Украины, в том числе Киевскую область, окутало облако угарного газа. Об этом 13 января написал на своей странице в Facebook глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при столичной госадминистрации Олег Попенко
«Над Украиной вновь самая высокая концентрация СО в мире, сравнимая с промышленными районами Китая и Нью-Йоркской агломерации», — сообщил чиновник.
Он отметил, что причинами скопления угарного газа над территорией страны могут быть инверсия за счет сверхъестественно теплой погоды зимой, и ветер, который формирует верхние уровни атмосферы.
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