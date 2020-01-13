Значительную часть территории Украины, в том числе Киевскую область, окутало облако угарного газа. Об этом 13 января написал на своей странице в Facebook глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при столичной госадминистрации Олег Попенко

Украина.ру на Youtube Место крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 в Тегеране