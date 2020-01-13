Экологическую инспекцию в украинских портах интересуют только деньги – глава ГРС
Экологическую инспекцию в украинских портах интересуют только деньги – глава ГРС
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«Над Украиной вновь самая высокая концентрация СО в мире, сравнимая с промышленными районами Китая и Нью-Йоркской агломерации», — сообщил чиновник.

Он отметил, что причинами скопления угарного газа над территорией страны могут быть инверсия за счет сверхъестественно теплой погоды зимой, и ветер, который формирует верхние уровни атмосферы.    