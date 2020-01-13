Президент Литвы Гитанас Науседа вручил медаль Памяти 13 января директору Национального антарктического научного центра, участнику так называемой АТО Евгению Дикому. Об этом 13 января сообщила «Думская»

Медаль Памяти 13 января — первая государственная награда Литвы. Ею награждают литовцев и иностранных граждан, участвовавших в столкновениях с советскими вооруженными силами и спецподразделениями КГБ в январе 1991 года в Вильнюсе.

По словам Дикого, кроме него, литовский президент наградил еще десятерых украинцев.

«Вчера президент Литовской Республики вручил нам, одиннадцати из тех десятков украинцев, кто тогда присоединился к борьбе наших братьев и сестер и кого спустя годы смогло разыскать литовское посольство в Киеве, медаль Памяти 13 января», — цитирует издание Евгения Дикого.

Где же «план Маршалла» для Украины, Herr Кубилюс?! © Baltic Development Forum/Anna Stasevska | Baltic Development Forum/Anna Stasevska | Перейти в фотобанк Виктор Шатских. Еще около 900 человек получили ранения.

Сотрудники «Альфы» утверждали, что не использовали при штурме телецентра боевые патроны и от их действий не погиб ни один литовский гражданин.