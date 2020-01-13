Медаль Памяти 13 января — первая государственная награда Литвы. Ею награждают литовцев и иностранных граждан, участвовавших в столкновениях с советскими вооруженными силами и спецподразделениями КГБ в январе 1991 года в Вильнюсе.
По словам Дикого, кроме него, литовский президент наградил еще десятерых украинцев.
«Вчера президент Литовской Республики вручил нам, одиннадцати из тех десятков украинцев, кто тогда присоединился к борьбе наших братьев и сестер и кого спустя годы смогло разыскать литовское посольство в Киеве, медаль Памяти 13 января», — цитирует издание Евгения Дикого.
Согласно версии Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались отменить решение о независимости от СССР, которое было принято 11 марта 1990 года. При штурме частями Советской армии и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 15 человек, в том числе офицер спецподразделения «Альфа» Виктор Шатских. Еще около 900 человек получили ранения.
Сотрудники «Альфы» утверждали, что не использовали при штурме телецентра боевые патроны и от их действий не погиб ни один литовский гражданин.