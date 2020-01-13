Украинские таможенники задержали на границе контрабандную партию из 8 тыс. кубиков Рубика, которые являются подделкой британского бренда. Об этом 13 января сообщил глава таможенной службы Украины Максим Нефедов в своем Facebook

«Контрабанда недели на этот раз попала в рубрику, в первую очередь, из-за определенной трагикомичности (разбавлю бесконечную волокиту с сигаретами, прекурсорами и почтовой контрабандой). Одесские таможенники обнаружили почти 8000 контрафактных кубиков Рубика», — написал он. «Зеленский готовится обезглавить украинскую таможню» – Мосийчук © Facebook Max Nefyodov

Этот бренд принадлежит британской Rubik`s Brand Limited, которая выпускает «официальные» игрушки, которые изобрел венгерский скульптор Эрнье Рубик. Уполномоченный представитель правообладателя направил в таможню вывод экспертного исследования, которым установлено, что указанные головоломки, маркированные знаком, настолько похожи, что их можно спутать со знаком, принадлежащим компании Rubik`s Brand Limited.

По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас 8 тыс. контрафактных кубиков Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 млн грн (около 7,8 млн руб.).