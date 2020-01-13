По словам Блумберга, он готов потратить в предвыборную гонку миллиард долларов — даже если сам не станет кандидатом от Демократической партии. Позже миллиардер признался, что надеется уложиться в сумму поменьше.
Блумберг также отметил, что планирует организовать команду из 500 человек, которая будет работать над обеспечением победы в президентских выборах любого кандидата, который пройдет первичный отбор.
Бывший мэр Нью-Йорка уверен, что сможет стать кандидатом от Демпартии, даже не приняв участия в отборе в первых четырех штатах. По его мнению, сторонники демократов признают победителем того, кто сумеет одолеть Трампа и кто имеет опыт в объединении страны и решении государственных проблем.