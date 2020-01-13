На Украине планируют модернизировать и перезагрузить профсоюзное движение и выстроить социальный диалог на новых началах. Об этом 13 января сообщила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на своей странице в Facebook

В Винницкой области профсоюзный лидер санатория для атошников шантажировал руководство учреждения © crime-dn.su По ее словам, профсоюз станет «человекоцентричным», а не «карманоцентричным» для боссов. «Профсоюзы станут прозрачными, будут отчитываться людям за каждую "копейку взносов", а их "боссы" будут декларировать свои доходы как депутаты. Профсоюзы сосредоточатся на борьбе за ваши права и уровень зарплаты, а не на политиканстве», — заверила Третьякова.