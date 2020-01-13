«Профсоюзы нужны и будут. Но не такие как в СССР, а такие как в Европе. Нужно перезагрузить профсоюзное движение, выстроить социальный диалог на новых началах, где для профсоюзов и гражданского общества будут честные правила игры. Нужно модернизировать профсоюзную архитектуру в стране. Начнем с нуля, перезагрузим. Но перед этим наведем порядок», — написала Третьякова.
По ее словам, профсоюз станет «человекоцентричным», а не «карманоцентричным» для боссов.
«Профсоюзы станут прозрачными, будут отчитываться людям за каждую "копейку взносов", а их "боссы" будут декларировать свои доходы как депутаты. Профсоюзы сосредоточатся на борьбе за ваши права и уровень зарплаты, а не на политиканстве», — заверила Третьякова.