Попытка запустить фейерверк закончилась смертью мужчины, сообщил телеканал НТН 11 января

«Мужчина хотел развлечься и запустил фейерверк, но установка не сработала, и пиротехник-любитель решил заглянуть в коробку. Именно в этот момент салют взорвался. 35-летний мужчина получил тяжелые травмы. Несколько дней за жизнь пострадавшего боролись медики. Но спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице», — говорится в сообщении канала.

В Киеве запретили фейерверки до окончания ООС в Донбассе © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Мужчина забивал смесь магния и алюминия в бумажные самокрутки. Во время упаковки реагентов в трубочки у горе-химика прямо в руках произошел взрыв. Мужчина попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, его руки сильно обгорели.