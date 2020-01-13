«Мужчина хотел развлечься и запустил фейерверк, но установка не сработала, и пиротехник-любитель решил заглянуть в коробку. Именно в этот момент салют взорвался. 35-летний мужчина получил тяжелые травмы. Несколько дней за жизнь пострадавшего боролись медики. Но спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице», — говорится в сообщении канала.
Ранее в декабре стало известно, что В Кривом Роге 52-летний мужчина прямо в квартире развернул лабораторию по производству новогодних хлопушек, однако подорвался в процессе их изготовления.
Мужчина забивал смесь магния и алюминия в бумажные самокрутки. Во время упаковки реагентов в трубочки у горе-химика прямо в руках произошел взрыв. Мужчина попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, его руки сильно обгорели.