На Украине почти 800 тысяч га лесов не закреплены за постоянными лесопользователями и никем не охраняются. Об этом председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий сообщил на днях на своей странице в Facebook

Разрешающий запрет. Как поправки "Слуг народа" нивелируют закон о вырубке карпатских лесов © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

По его данным, 12% лесного фонда Украины находятся в ведении органов местного самоуправления, которые заготавливают около 2 миллионов кубометров древесины. При этом из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного учета подключены только 69.

Как отметил председатель Гослесагентства, коммунальные предприятия — т.н. агролесхозы — со значительными объемами заготовки в Житомирской, Сумской, Черниговской и других областях не ведут электронный учет древесины.

На сегодняшний день, по словам Заблоцкого, электронный учет древесины полностью осуществляют только государственные лесхозы из сферы управления Гослесагентства и Минобороны Украины — это около 74% всех лесов.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение обеспечить с 1 февраля на Украине полноценное функционирование централизованного учета древесины, а также поручил МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции непрерывно предотвращать незаконные вырубки лесов и выявлять нарушения.