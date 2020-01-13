Президент Чехии Милош Земан опроверг собственные слова о том, что не намерен ехать в Россию на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за позиции Кремля относительно событий 1968 года, и заявил, что в Москву он поедет. Он сообщил об этом в интервью изданию Blesk.cz 12 января

«Абсолютная наглость»: Земан готов отменить визит в Москву из-за позиции по событиям 1968 года © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В свою очередь Земан назвал позицию российского внешнеполитического ведомства «абсолютной наглостью», заявив, что рассматривает возможность отмены своего визита в Москву.

В конце 2019 года, 30 декабря, он получил телеграмму от президента РФ Владимира Путина с новогодним поздравлением. В послании российский лидер подчеркнул, что участие Земана в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы будет символизировать дружбу и взаимное уважение между народами России и Чехии.

В итоге, чешский президент подтвердил свое участие в параде в российской столице.

Он также сообщил, что отменил свой запланированный визит в КНР, где в апреле пройдет китайско-европейский форум "17+1". Президент объяснил свое решение тем, что Китай не выполнил своих инвестиционных обещаний. Вместо Земана в Китай может поехать вице-премьер Чехии Ян Гамачек.