Ранее чешский сенат принял закон, признающий 21 августа днем памяти жертв «вторжения и последующей оккупации» Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. В МИД РФ заявили, что разочарованы этим шагом, так как стремление Праги вернуть события полувековой давности в современный политический контекст вряд ли будут способствовать успешному развитию двусторонних отношений.
В свою очередь Земан назвал позицию российского внешнеполитического ведомства «абсолютной наглостью», заявив, что рассматривает возможность отмены своего визита в Москву.
В конце 2019 года, 30 декабря, он получил телеграмму от президента РФ Владимира Путина с новогодним поздравлением. В послании российский лидер подчеркнул, что участие Земана в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы будет символизировать дружбу и взаимное уважение между народами России и Чехии.
В итоге, чешский президент подтвердил свое участие в параде в российской столице.
Он также сообщил, что отменил свой запланированный визит в КНР, где в апреле пройдет китайско-европейский форум "17+1". Президент объяснил свое решение тем, что Китай не выполнил своих инвестиционных обещаний. Вместо Земана в Китай может поехать вице-премьер Чехии Ян Гамачек.