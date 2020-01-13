Журналист Иван Жеведь считает, что скандал вокруг якобы отдыха президента Украины Владимира Зеленского в Омане мог быть лишь отвлекающим маневром, а пляжные фото с большой долей вероятности специально обнародовал его первый помощник Сергей Шефир. Такое предположение журналист высказал на днях на своей странице в Facebook

Зеленский летал в Оман, чтобы открыть там офшорную компанию — СМИ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Рука Кремля или рука Шефира. Анализ фотографии "отдыха" Зеленского в Омане свидетельствует, что "слив" в СМИ… дело рук команды Зе? На фотографии видна рука с амулетом. Телосложение руки и сам амулет соответствуют первому помощнику президента Сергею Шефиру. И он так же любит закатывать рукава на синих рубашках. Носят наручные амулеты и другие соратники Зе, в частности Евгений Кошевой», — отметил Жеведь.

Кроме того, его смутил тот факт, что Зеленский слишком подозрительно «позирует» для фото, что, по мнению журналиста, может свидетельствовать о том, что он нарочно хотел, чтобы на фото было четко видно того, кто на них запечатлен.

Ряд вопросов у Жеведя возник и к публикациям в СМИ, которые первыми узнали о пребывании Зеленского в Омане. Так, издание «Страна» 4 января, ссылаясь на свои источники в Офисе президента, сообщило, что Зеленский будет на Ивано-Франковщине до 9-12 января, но уже на следующий день издание опубликовало фото президента из Омана. При этом источники «Страны» сообщали, что Шефир отдыхает на Сейшелах.

В связи со всем этим Жеведь полагает, что «отдых» был прикрытием для какой-то иной цели поездки. Он напомнил, что среди известных контактов Зеленского во время визита в Оман был телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, после которого президент Украины поддержал позицию Вашингтона о том, что выводить войска из Ирака нельзя.

«Что интересно: Помпео должен был увидеться с Зеленским 3 января в Киеве и визит перенес (сообщение от 1 января). И уже 7 января они поговорили по телефону… из Омана. По "мобилке" решили такой важный вопрос?.. К слову, на сайте Госдепа о том, что разговор был телефонный, речь не шла, это в сообщении ОП… Что же делал в Омане Зеленский и почему так долго возвращался в Киев? Это вопросы, на которые мы вряд ли открыто узнаем ответы», — резюмировал журналист.

Ранее ОП сообщал, что в Омане Зеленский провел ряд встреч с высокопоставленными лицами Султаната. При этом пользователи сети обратили внимание на повторяющиеся моменты, которые присутствуют в размещенных Офисом фотоотчетах о поездке.

Так, Виталий Червоненко из BBC News Ukrainian обратил внимание на цветы на столе, которые несколько дней, в течение которых якобы проводились встречи с разными чиновниками, не меняли своего положения и не завяли. В связи с этим он предположил, что все встречи прошли в один и тот же день.

Кроме того, в сети появилась информация о том, что истинной причиной поездки Зеленского в Оман стало открытие офшорной компании, что позволит ему открыть счет в местном банке.