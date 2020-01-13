Грузинские оппозиционеры пообещали встретить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Тбилиси массовыми акциями протеста. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил «Коммерсантъ

В мае в Тбилиси состоится встреча министров Совета Европы, в которой планирует принять участие глава МИД РФ. Это известие возмутило представителей грузинской оппозиции — они пообещали встретить министра массовыми протестами и призовут власти использовать против Лаврова «закон об оккупации».

Правительство Грузии готовится возглавить бывший гражданин России. Удастся ли ему примирить Москву и Тбилиси? © Ministry of Internal Affairs of Georgia | Перейти в фотобанк Михаила Саакашвили из партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

«Глава МИД страны-оккупанта Сергей Лавров неоднократно нарушал грузинский закон "об оккупации"», — заявила одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе, имея в виду посещение министром Абхазии без разрешения Тбилиси.

Секретариат Совета Европы в свою очередь потребовал от Тбилиси гарантий того, что никаких «неожиданностей» во время встречи министров не произойдет.

Летом 2019 года Тбилиси захлестнули беспорядки после появления в кресле спикера грузинского парламента депутата Госдумы, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилова, который председательствовал на форуме по приглашению грузинской стороны.