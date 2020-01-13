Президент США Дональд Трамп 12 января в своем Twitter раскритиковал генерального инспектора по разведке Майкла Аткинсона за его роль в деле по импичменту, а также вспомнил об украинском вмешательстве в выборы в США

Вмешательство в американские выборы было. Но не российское, а украинское © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора в украинском деле. Генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор — главная проблема, не опубликовали его показания», — написал Трамп.

По его словам, это выглядит так же, как все, что США «уже видели», «от российского вмешательства до украинского вмешательства», которое стало обманом с импичментом.

«Нужно получить ответы генерального инспектора до пятницы, потому что это тот парень, который поджег запал. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства», — добавил американский лидер.