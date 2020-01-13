Все предъявленные демократами обвинения Трамп назвал безосновательными.
«Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора в украинском деле. Генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор — главная проблема, не опубликовали его показания», — написал Трамп.
По его словам, это выглядит так же, как все, что США «уже видели», «от российского вмешательства до украинского вмешательства», которое стало обманом с импичментом.
«Нужно получить ответы генерального инспектора до пятницы, потому что это тот парень, который поджег запал. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства», — добавил американский лидер.
House Republicans investigating origins of the Ukraine Whistleblower complaint. ICIG Michael Atkinson facing serious questions. “The Democrats know the ICIG is a major problem-didn’t release his testimony. Looks so much like everything else we’ve seen, from the Russia Hoax, to…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020