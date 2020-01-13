Вмешательство в американские выборы было. Но не российское, а украинское
Вмешательство в американские выборы было. Но не российское, а украинское
© РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк
Все предъявленные демократами обвинения Трамп назвал безосновательными.

«Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора в украинском деле. Генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор — главная проблема, не опубликовали его показания», — написал Трамп.

По его словам, это выглядит так же, как все, что США «уже видели», «от российского вмешательства до украинского вмешательства», которое стало обманом с импичментом.

«Нужно получить ответы генерального инспектора до пятницы, потому что это тот парень, который поджег запал. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства», — добавил  американский лидер.

 