В Киеве со вторника, 14 января, под зданием Верховной Рады возобновятся акции протеста относительно закона о рынке земли. Об этом сообщил «Объединенный штаб защиты украинской земли» в Facebook 13 января

Советник премьера считает, что Рада может проголосовать за рынок земли уже 14 января © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Мушак заявил, что после проработки комитетом Рады законопроекта по земельной реформе депутаты могут его рассмотреть на первом заседании после каникул, то есть уже 14 января.

В «Штабе защиты земли» отметили, что противники открытия земельного рынка планируют начать сбор с самого утра вторника в 07:45 (08:45 мск), а демонстрации продлятся до пятницы, 17 января.

В декабре 2019 года закон об обороте сельскохозяйственных земель был проголосован в первом чтении, однако принять его в целом не удалось — подготовка к голосованию обернулась акциями протеста в Киеве и еще семи областях Украины и скандалом в Верховной Раде.

В конце декабря профильный комитет рекомендовал депутатам принять земельную реформу. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года.