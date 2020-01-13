Ранее советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что после проработки комитетом Рады законопроекта по земельной реформе депутаты могут его рассмотреть на первом заседании после каникул, то есть уже 14 января.
В «Штабе защиты земли» отметили, что противники открытия земельного рынка планируют начать сбор с самого утра вторника в 07:45 (08:45 мск), а демонстрации продлятся до пятницы, 17 января.
В декабре 2019 года закон об обороте сельскохозяйственных земель был проголосован в первом чтении, однако принять его в целом не удалось — подготовка к голосованию обернулась акциями протеста в Киеве и еще семи областях Украины и скандалом в Верховной Раде.
В конце декабря профильный комитет рекомендовал депутатам принять земельную реформу. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года.