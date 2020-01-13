Советский режиссер Константин Бромберг скончался в США в возрасте 80 лет. Об этом 13 января сообщил сценарист и режиссер Михаил Идов на своей странице в Facebook

Госкино может возглавить режиссер сериала «Слуга народа» © Facebook.com Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника". <…> В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил. <…> Не знаю, осилит ли какое-нибудь из грядущих поколений "Электроника", но советский Gen-X он впечатлил изрядно — наряду с "Гостьей из будущего" даже отчасти сформировав поколенческие сексуальные предпочтения в стране, лишённой доступа к принцессе Лее в золотом бикини. Так что спасибо как минимум за это», — написал Идов.

Бромберг родился 17 октября 1939 года. В 1965 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, затем работал режиссером телевидения. Дебютной работой Бромберга в кино стала картина «Длинный день Кольки Павлюкова». Он снял такие картины, как «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника», «Чародеи», а также несколько выпусков юмористического киножурнала «Ералаш».