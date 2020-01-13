Канада будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто виновен в крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает 13 января «Интерфакс»

Глава МИД Канады обсудил с Помпео авиакатастрофу в Иране © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Эта трагедия не должна была произойти, и я хочу заверить вас, что вы полностью поддерживаете меня в это чрезвычайно трудное время <…> Вы поставили перед нами цель — добиваться справедливости и ответственности», — сказал Трюдо.

На прошлой неделе пассажирский самолет Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.