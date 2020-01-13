Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана со всеми одиннадцатью погибшими в авиакатастрофе гражданами страны. Об этом 13 января сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook

Украинский «Боинг» в Иране сбил бумеранг судьбы © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Он добавил, что над этим работают все необходимые специалисты.

«При необходимости будут направляться дополнительные силы», — заключил Данилов.

На прошлой неделе Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», вылетевший в Киев из аэропорта Тегерана, потерпел крушение. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. В Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.