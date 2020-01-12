Власти Ирана должны прекратить силовой разгон антиправительственных акций в городах страны. Об этом 12 января заявил в Twitter президент США Дональд Трамп

Иранское признание. Как авиакатастрофа повлияет на отношения Киева и Тегерана и мировую политику © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Али Хаменеи.

«Лидерам Ирана — не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены в тюрьмы, и за этим наблюдает мир. Что еще важнее, за этим наблюдают США. Верните интернет и разрешите репортерам передвигаться. Прекратите убивать свой прекрасный иранский народ», — написал Трамп, продублировав свое сообщениа на фарси.

Беспорядки в Иране спровоцировало известие о том, что ПВО Ирана 8 января уничтожило украинский Boeing 737, на борту которого находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

خطاب به رهبران ايران: معترضان خود را نكشيد. هزاران تن تاكنون به دست شما كشته يا زنداني شده اند، و جهان نظاره گر است. مهمتر از ان، ايالات متحده نظاره گر است. اينترنت را دوباره وصل كنيد و به خبرنگاران اجازه دهيد ازادانه حركت كنند! كشتار مردم بزرگ ايران را متوقف كنيد! https://t.co/rzpx3Nfn03 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

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