Иранское признание. Как авиакатастрофа повлияет на отношения Киева и Тегерана и мировую политику
Иранское признание. Как авиакатастрофа повлияет на отношения Киева и Тегерана и мировую политику
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк
В субботу, 11 января, в Тегеране сотни демонстрантов требовали верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

«Лидерам Ирана — не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены в тюрьмы, и за этим наблюдает мир. Что еще важнее, за этим наблюдают США. Верните интернет и разрешите репортерам передвигаться. Прекратите убивать свой прекрасный иранский народ», — написал Трамп, продублировав свое сообщениа на фарси.

Беспорядки в Иране спровоцировало известие о том, что ПВО Ирана 8 января уничтожило украинский Boeing 737, на борту которого находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

 

 