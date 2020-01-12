Лидеры двух стран подробно обсудили положение дел в Ливии.
«В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, Путин и Макрон затронули положение дел на Украине, в Сирии и Иране.
В связи с напряженной ситуацией в Иране они призвали все стороны проявлять сдержанность и высказались в пользу Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Тегерана.
Президенты двух стран договорились поддерживать личные контакты.