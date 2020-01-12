Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 12 января сообщила пресс-служба Кремля

Лидеры двух стран подробно обсудили положение дел в Ливии.

«В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня», — говорится в сообщении пресс-службы.

Путин в Ялте. Намечен новый этап развития Крыма © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В связи с напряженной ситуацией в Иране они призвали все стороны проявлять сдержанность и высказались в пользу Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Тегерана.

Президенты двух стран договорились поддерживать личные контакты.