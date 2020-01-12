Более 3,5 тыс. пользователей Telegram изъявили желание сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять информацию о наркоторговцах.
«За время работы чат-боту пользователи прислали на проверку: 4769 изображений; 7318 адресов в Telegram; 811 адресов веб-сайтов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что благодаря бдительности местных жителей в Бородянке под Киевом удалось задержать сотрудницу канцелярии Генпрокуратуры Украины по подозрению в сбыте наркотического средства — метадона