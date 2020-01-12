Украинские полицейские смогли заблокировать 214 аккаунтов в Telegram распространителей наркотиков благодаря чат-боту в мессенджере. Об этом 12 января сообщила пресс-служба МВД Украины

Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков © Facebook, Служба безпеки України

«За время работы чат-боту пользователи прислали на проверку: 4769 изображений; 7318 адресов в Telegram; 811 адресов веб-сайтов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что благодаря бдительности местных жителей в Бородянке под Киевом удалось задержать сотрудницу канцелярии Генпрокуратуры Украины по подозрению в сбыте наркотического средства — метадона