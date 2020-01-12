Динамика ухудшения уровня экономической способности населения Украины началась с августа 2019 года - периода, который соотносится с деятельностью нового правительства. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова, обнародованном в январе 2020 года

Минимальная зарплата на Украине стала чуть больше российской и белорусской © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк исследованию, значение индекса экономической способности населения в декабре 2019 года составило 96, что является самым низким показателем года за исключением зимних месяцев.

Отмечается, что среди составляющих ухудшение последнего периода следует указать:

торможение повышения средних зарплат. Так, с августа по ноябрь средняя номинальная зарплата не выросла: в сентябре — 10 687 гривен (27327 рублей), в ноябре — 10 679 гривен (27307 рублей). Реальная средняя зарплата при ускорении инфляции в осенние месяцы даже уменьшилась примерно на 1 %;

рост задолженности по заработной плате: на конец июля задолженность составляла 2,7 миллиарда гривен (6,9 миллиардов рублей), а в октябре-ноябре достигла 3,2-3,4 миллиардов гривен (8,2-8,7 миллиардов рублей);

неудовлетворительные показатели кредитования населения: с ноября 2018-го по ноябрь 2019 года объем кредитов домохозяйствам вырос всего на 4,4%, а процентные ставки выросли с 31% до 33%;

ухудшение расчетов в жилищно-коммунальной сфере: месячный уровень покрытия сумм за услуги ЖКХ в ноябре упал ниже 50%.

В то же время ранее замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук сообщил, что с 1 января 2020 года на Украине впервые за много лет минимальная заработная плата опередила аналогичные показатели в России и Белоруссии.

Впрочем, даже после существенного повышения минимальной зарплаты украинские показатели кардинально не отличаются от российских и белорусских. Так, минимальная зарплата в РФ с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей, а в Белоруссии — 375 местных рублей (10 830 рублей).