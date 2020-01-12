Ранее Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы». Таким образом он решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года, когда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.
По словам Паниной, предложение Чубарова направлено на «разжигание межнациональной розни и идет во вред прежде всего крымскотатарскому народу». Она отметила, что он занимается популяризацией имен «жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках».
Так, депутат напомнила, что крымские ханы многократно захватывали и сжигали Киев и другие города на территории современной Украины.
«Может быть, Чубаров предложит властям Украины отпраздновать и эти "юбилеи"?» — задалась вопросом Панина.
Стоит отметить, что Чубаров уже не впервые выступает с подобными абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре 2019 года он заявил, что планирует устроить поход на Крым, а еще раньше намеревался «переименовать» полуостров.
* Организация запрещена в РФ