Идея экс-депутата Верховной Рады Украины, главы «Меджлиса крымскотатарского народа»* Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» направлена на разжигание межнациональной розни и вредит крымскотатарскому народу. Об этом член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила РИА Новости 12 января

«Славная дата»: Чубаров предложил отметить «450-летие сожжения Москвы» © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года, когда в результате боев в Москве случился пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.

По словам Паниной, предложение Чубарова направлено на «разжигание межнациональной розни и идет во вред прежде всего крымскотатарскому народу». Она отметила, что он занимается популяризацией имен «жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках».

Так, депутат напомнила, что крымские ханы многократно захватывали и сжигали Киев и другие города на территории современной Украины.

«Может быть, Чубаров предложит властям Украины отпраздновать и эти "юбилеи"?» — задалась вопросом Панина.

Стоит отметить, что Чубаров уже не впервые выступает с подобными абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре 2019 года он заявил, что планирует устроить поход на Крым, а еще раньше намеревался «переименовать» полуостров.

* Организация запрещена в РФ