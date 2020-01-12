Размер компенсаций родным и близким жертвам авиакатастрофы украинского Boeing 737 зависит от договоренностей Ирана и Украины. Об этом 12 января агентству IRNA сообщил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

«Учитывая тот факт, что эта авиакатастрофа был неординарной, обеим странам необходимо достичь урегулирования. Возмещение ущерба зависит от договоренностей Ирана и Украины», — сказал Резаифар.

Иранское признание. Как авиакатастрофа повлияет на отношения Киева и Тегерана и мировую политику © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР). По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде, оператор принял самолет за приближающуюся крылатую ракету.