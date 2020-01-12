Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
«Учитывая тот факт, что эта авиакатастрофа был неординарной, обеим странам необходимо достичь урегулирования. Возмещение ущерба зависит от договоренностей Ирана и Украины», — сказал Резаифар.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР). По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде, оператор принял самолет за приближающуюся крылатую ракету.