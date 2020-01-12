Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.
«В рамках конкретных мер по оказанию помощи семьям жертв трагической катастрофы с рейсом PS752 министерство иностранных дел открыло горячую линию. Она обслуживается 24/7. Номер: +98 21 61153009. Посольства также проинструктированы, чтобы содействовать оказанию помощи родственникам/друзьям погибших», — написал Зариф.
Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР). По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира Али Хаджизаде, оператор принял самолет за приближающуюся крылатую ракету.
Инцидент произошел на фоне повышенной боевой готовности иранских вооруженных сил ввиду возможного ответа США на ракетные удары по американским базам в Ираке.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.