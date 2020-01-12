Министерство иностранных дел (МИД) Ирана открыло горячую телефонную линию для близких жертв авиакатастрофы возле аэропорта Тегерана. Об этом сообщил глава МИД Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.

«В рамках конкретных мер по оказанию помощи семьям жертв трагической катастрофы с рейсом PS752 министерство иностранных дел открыло горячую линию. Она обслуживается 24/7. Номер: +98 21 61153009. Посольства также проинструктированы, чтобы содействовать оказанию помощи родственникам/друзьям погибших», — написал Зариф.

Иранское признание. Как авиакатастрофа повлияет на отношения Киева и Тегерана и мировую политику © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк КСИР Амира Али Хаджизаде, оператор принял самолет за приближающуюся крылатую ракету.

Инцидент произошел на фоне повышенной боевой готовности иранских вооруженных сил ввиду возможного ответа США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.