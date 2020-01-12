Военнослужащие Украины принудительно приземлили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возле поселка Орехово под Луганском и удалили с него данные мониторинга. Об этом 12 января со ссылкой на пресс-службу миссии сообщил «Интерфакс»

БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию сильных помех сигнала, после чего наблюдатели потеряли контроль над летательном аппаратом. «Вооруженные силы Украины вернули наблюдателям этот БПЛА, на котором не было заметных повреждений; однако команда Миссии отметила, что зафиксированных на его носителе памяти данных фото/видеонаблюдения не было», — говорится в сообщении. Украинские силовики разместили военную технику возле домов в Донбассе - НМ ДНР © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Ивана Филипоненко, украинские силовики удалили информацию с беспилотника, чтобы скрыть данные о размещении боевой техники вблизи линии разграничения в Донбассе.