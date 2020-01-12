БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию сильных помех сигнала, после чего наблюдатели потеряли контроль над летательном аппаратом.
«Вооруженные силы Украины вернули наблюдателям этот БПЛА, на котором не было заметных повреждений; однако команда Миссии отметила, что зафиксированных на его носителе памяти данных фото/видеонаблюдения не было», — говорится в сообщении.
По словам представителя пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, украинские силовики удалили информацию с беспилотника, чтобы скрыть данные о размещении боевой техники вблизи линии разграничения в Донбассе.