В среду, 8 января, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, которые были на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.
«Посол России посетил посольство Украины в Тегеране и расписался в книге соболезнований, открытой в связи с крушением самолета в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям всех жертв этой ужасной трагедии», — говорится в сообщении российского посольства.
Ambassador of #Russia Mr. Levan #Dzhagaryan visited the Embassy of #Ukraine in #Tehran and signed a book of condolences opened due to airplane crash near Imam Khomeini Airport. Our deepest condolences to the families of all victims of this horrible tragedy 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/9IPZTYUNZL— Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) 12 января 2020 г.
Ранее президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского самолета в Иране.