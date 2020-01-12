Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением самолета МАУ в Иране
Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением самолета МАУ в Иране
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
В среду, 8 января, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, которые были на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

«Посол России посетил посольство Украины в Тегеране и расписался в книге соболезнований, открытой в связи с крушением самолета в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям всех жертв этой ужасной трагедии», — говорится в сообщении российского посольства.

Ранее президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского самолета в Иране.