Посол России в Тегеране Леван Джагарян посетил посольство Украины в Иране, чтобы выразить соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета Boeing 737. Об этом 12 января сообщила пресс-служба дипмиссии в Twitter

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением самолета МАУ в Иране © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Посол России посетил посольство Украины в Тегеране и расписался в книге соболезнований, открытой в связи с крушением самолета в окрестностях аэропорта имени имама Хомейни. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям всех жертв этой ужасной трагедии», — говорится в сообщении российского посольства.

Ambassador of #Russia Mr. Levan #Dzhagaryan visited the Embassy of #Ukraine in #Tehran and signed a book of condolences opened due to airplane crash near Imam Khomeini Airport. Our deepest condolences to the families of all victims of this horrible tragedy 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/9IPZTYUNZL — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) 12 января 2020 г.

Ранее президент России Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского самолета в Иране.