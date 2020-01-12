С ноября 2018-го по октябрь прошлого года украинские производители экспортировали в Европу агропродукции на 7,3 млрд евро. Опередили Украину только США и Бразилия, объем экспорта которых составил 12,3 и 11,7 млрд евро соответственно.
За год украинский экспорт вырос на 41% и достиг 2,1 млрд евро.
По данным Министерства аграрной политики Украины, по итогам III квартала страна экспортировала рекордные 39,80 млн тонн зерновых.
По словам экономиста Виктора Скаршевского, западные государства заинтересованы в подавлении промышленного производства в зависимых странах, взамен советуя становиться «аграрными сверхдержавами».