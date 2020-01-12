Украина заняла третье место среди крупнейших экспортеров сельхозпродукции в страны Европейского союза по итогам 2019 года. Эти данные содержатся в ежемесячном мониторинговом отчете Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией

С ноября 2018-го по октябрь прошлого года украинские производители экспортировали в Европу агропродукции на 7,3 млрд евро. Опередили Украину только США и Бразилия, объем экспорта которых составил 12,3 и 11,7 млрд евро соответственно.

За год украинский экспорт вырос на 41% и достиг 2,1 млрд евро.

Скаршевский объяснил, почему Запад советует Украине стать аграрной «сверхдержавой» © Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк

По словам экономиста Виктора Скаршевского, западные государства заинтересованы в подавлении промышленного производства в зависимых странах, взамен советуя становиться «аграрными сверхдержавами».