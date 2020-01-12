«Тут поплакали, а тут поржали!»: украинцев возмутило шоу «95 Квартала» сразу после обращения Зеленского об авиакатастрофе

Пользователи социальных сетей на Украине возмутились тому, как на канале «1+1» сразу после официального заявления президента страны Владимира Зеленского относительно сбитого под Тегераном Boeing-737 пустили в эфир развлекательную программу «95 Квартала»

Авиакатастрофа в Иране: Зеленского раскритиковали из-за «радостной физиономии» на аватарке в соцсетях © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Это обращение, в частности, транслировал телеканал «1+1», который сразу после слов президента о том, что он вернет всех погибших их родным для того, чтобы они смогли «по-человечески попрощаться» с ними, пустил показ шоу «95 Квартала», где во вступительной песне Зеленский и его команда улыбаются и поют.

Такое построение эфирной сетки возмутило украинцев: «Смотрите, как закончилось, и что сразу началось… Цинизм? Не, по…зм, т.к. это просто бизнес», «У нас просто две крайности: одна живет в заднице розового пони, который какает бабочками, а другая с этого всего охр…ет и каждый раз думает, что то уже было дно, но нет», «Досмотрите до конца! Цинизму нет предела! Тут поплакали, а тут поржали!», «Поскорбели немного… Время и поржать», «"1+1" — чемпион по цинизму».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко, говоря об авиакатастрофе в Иране, заявил, что Украина «к счастью» потеряла «только» 11 человек.